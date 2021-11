Hertha BSC begrüßt 40 000. Mitglied

Berlin. Hertha BSC hat die Marke von 40 000 Mitgliedern erreicht. "Wir freuen uns sehr darüber", sagte Präsident Werner Gegenbauer in einer Mitteilung am Donnerstag zur Begrüßung des 40 000. Vereinsmitglieds. Hertha stehe für Berlin und die Diversität der Stadt. "Und unsere Mitglieder stehen für Hertha BSC. In ganz Berlin und darüber hinaus." Rivale 1. FC Union Berlin, dessen Profi-Mannschaft wie die von Hertha in der Fußball-Bundesliga spielt, verzeichnete zum 30. September dieses Jahres 39 517 Mitglieder.

