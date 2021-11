Union in Haifa unter Erfolgsdruck

Haifa/Berlin. Fußball-Bundesligist Union Berlin will mit Erfolgen in den letzten beiden Gruppenspielen in der Conference League den Sprung in die K.o.-Runde schaffen. So peilt die Mannschaft von Trainer Urs Fischer heute bei Maccabi Haifa (18.45 Uhr/RTL+) einen Sieg an, um sich eine gute Ausgangsposition für das finale Spiel am 9. Dezember im Olympiastadion gegen Slavia Prag zu erkämpfen.

Union ist mit nur einem Sieg aus dem Hinspiel gegen den israelischen Meister noch Tabellenletzter der Gruppe E. In Haifa könnte den Berliner sogar ein Remis reichen, wenn zeitgleich Prag nicht in Rotterdam gewinnt. Bei einer Niederlage hingegen wäre Union ausgeschieden.

Allerdings muss der Schweizer Trainer am Mittelmeer auf Kapitän Christopher Trimmel sowie Stürmer Cedric Teuchert verzichten, die nach ihren Platzverweisen bei der 1:2-Niederlage gegen Feyenoord Rotterdam gesperrt sind. Auch der international schon zwei Mal erfolgreiche Kevin Behrens fehlt wegen einer Corona-Infektion in Haifa.

© dpa-infocom, dpa:211124-99-129751/2