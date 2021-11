Vermeintlicher Nebenbuhler niedergestochen: Prozess beginnt

Neubrandenburg. Weil er einen vermeintlichen Nebenbuhler niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben soll, muss sich ein Mann aus Strasburg (Vorpommern-Greifswald) ab heute vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 45-Jährigen versuchten Totschlag vor, wie ein Sprecher des Landgerichtes Neubrandenburg mitteilte. Der Vorfall hatte sich im April 2020 in der Kleinstadt Strasburg ereignet.

Laut Staatsanwaltschaft hatten sich der Beschuldigte und das Opfer in der Wohnung der Lebensgefährtin des 45-Jährigen getroffen. Nach einem Streit soll der 45-Jährige dem Mann aus Prenzlau (Brandenburg) unerwartet viermal in Bauch und Rücken gestochen haben. Das Opfer habe noch fliehen können, aber so starke innere Verletzungen erlitten, dass er ohne Notoperation gestorben wäre. Danach soll der 45-Jährige die Frau misshandelt haben. Der Tatverdächtige floh mit einem Auto, stellte sich aber später in Pasewalk der Polizei.

