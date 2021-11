Verkehr in Berlin Demo in Berlin: Hier kann es zu Staus kommen

Berlin. Die Warnstreiks, die am Mittwoch Einschränkungen in Kitas, Schulen und Hochschulen in Berlin zur Folge hatten, werden am Donnerstag zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr in der Hauptstadt führen. Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag zu einem weiteren Warnstreik und zu einer Demonstration aufgerufen.

Beteiligen sollen sich Beschäftigte und Auszubildende unter anderem in allen Senatsverwaltungen, Bezirksämtern und Kitas sowie an den Hochschulen. Dem Aufruf schließen sich demnach auch die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) sowie die Gewerkschaft der Polizei an.

Warnstreik im öffentlichen Dienst: Sperrungen auf der Straße des 17. Juni

Autofahrer müssen sich in Charlottenburg, Tiergarten und Mitte auf Staus und zahlreiche Verkehrsbehinderungen einstellen. Wegen einer Großdemonstration kommt es auf der Straße des 17. Juni zu mehreren Sperrungen. Die Straße wird ab 7 Uhr zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor gesperrt. Ab ungefähr 8 Uhr wird es zu einer weiteren Demonstration kommen.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat ebenfalls zu einem Streik zu den aktuellen Tarifverhandlungen 2021 aufgerufen. Treffpunkt der Beschäftigten aus dem Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (Labo), Landesamt für Einwanderung (Lea) und den Bürger- und Ordnungsämtern ist an der Straße des 17. Juni auf der Höhe des Ernst-Reuter-Haus. Dann wird die Straße des 17. Juni zwischen Ernst-Reuter-Platz und Bachstraße gesperrt.

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin empfiehlt allen Verkehrsteilnehmern die gesamte Verkehrsachse zwischen Ernst-Reuter-Platz und Brandenburger Tor bis ungefähr 15 Uhr weiträumig zu umfahren. Eine Live-Verkehrskarte können Sie hier einsehen.