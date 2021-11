Eisbären Berlin gewinnen mit 4:1 gegen die Iserlohn Roosters

Berlin. Die Eisbären Berlin haben den zweiten Sieg hintereinander in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) geholt. Am Dienstagabend gewann der deutsche Meister gegen die Iserlohn Roosters mit 4:1 (2:0, 2:1, 0:0). Giovanni Fiore steuerte zwei Tore zum verdienten Erfolg bei, außerdem trafen Frank Hördler und Frans Nielsen für die Hauptstädter.

Vor 5322 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof nutzten die Gastgeber ihre Chancen in der Anfangsphase konsequent: Fiore traf unmittelbar nach dem Ende des ersten Powerplays der Berliner, Hördler erhöhte mit einem Flachschuss von der blauen Linie. Obwohl die Eisbären in der Defensive nicht immer sicher standen, blieben sie das überlegene Team: Kurz nach der ersten Pause baute Nielsen den Vorsprung aus, auf den Anschlusstreffer der Gäste, den Joseph Whitney in Überzahl erzielt hatte, antwortete Fiore mit seinem zweiten Tor.

Im Schlussabschnitt ließen die Berliner angesichts der deutlichen Führung phasenweise die nötige Konsequenz vermissen. Der starke Goalie Mathias Niederberger sorgte aber mit einigen guten Paraden dafür, dass der klare Erfolg nicht mehr in Gefahr geriet und die Hauptstädter damit auch ihr zweites Ligaspiel nach der Deutschland-Cup-Pause gewannen.

© dpa-infocom, dpa:211123-99-117092/2