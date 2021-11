Hertha startet Vorbereitung für Augsburg-Spiel

Berlin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat mit Stevan Jovetic die Vorbereitung auf das kommende Heimspiel gegen den FC Augsburg aufgenommen. Der 32 Jahre alte Stürmer, der wegen eines erneut positiven Corona-Tests bei der 0:2-Niederlage im Derby bei Union Berlin gefehlt hatte, trainierte am Dienstag im Ausdauerbereich, wie Hertha auf seiner Internetseite mitteilte.

Der Montenegriner war in der Vorwoche in seiner Heimat positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach einer negativen Probe hatte er am Donnerstag zwar nach Berlin zurückkehren können. Bei einer weiteren Kontrolluntersuchung am Samstag fiel der Test aber wieder positiv aus. Die geplante und erforderliche kardiologische Untersuchung des 32-Jährigen war daher ausgefallen.

Während die Mannschaft am Dienstag 75 Minuten lang intensive Zweikämpfe und Abschlüsse einübte, arbeiteten auch Vladimir Darida und Linus Gechter individuell mit Athletiktrainer Hendrik Vieth. Zudem trainierten Krzysztof Piatek, Prince Boateng, Rune Jarstein und Lukas Klünter abseits des Teams. Hertha-Trainer Pal Dardai hofft darauf, dass sich einige dieser Spieler als Alternativen für das Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) anbieten werden.

Zuvor hatte Dardai seine Mannschaft einer Analyse des verlorenen Derbys unterzogen. "Mir hat die Körpersprache nicht gefallen und darüber habe ich mit den Spielern auch geredet. Selbst wenn es nicht läuft, muss man eine andere Haltung zeigen", sagte der 45-Jährige, "natürlich schmerzt diese Niederlage mehr als andere und die Spieler und ich sind auch nur Menschen, die sich dann beim Einkaufen und beim Spazieren gehen Kritik anhören müssen. Andersherum gibt es beim Sieg dann Glückwünsche".

