Die Corona-Infektionszahlen steigen immer weiter in die Höhe. Experten sehen die Impfpflicht als notwendig an im Kampf gegen das Virus. Eine Übersicht über die Bedeutung und der möglichen Umsetzung einer Corona-Impfpflicht.

Corona in Berlin Diese Corona-Regeln gelten in Berlin ab Samstag

Berlin. In Berlin gelten ab kommenden Samstag schärfere Corona-Maßnahmen. Zu den meisten Geschäften werden dann nur noch geimpfte Menschen und Genesene Zutritt haben, nicht jedoch Ungeimpfte. Ausgenommen ist die Grundversorgung, zu der zum Beispiel Supermärkte, Drogerien oder Apotheken gehören. Auf eine entsprechende Ausweitung der sogenannten 2G-Regeln verständigte sich der Berliner Senat am Dienstag. Er reagierte damit auf stark gestiegene Corona-Zahlen und die hohe Belastung der Intensivstationen.

2G: Es gelten weitere Vorgaben wie Masken- oder Testpflicht

In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens in Berlin wiederum, zu denen wegen der Corona-Pandemie ohnehin nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt haben (2G), sollen zusätzliche Vorgaben wie Masken- oder Testpflicht gelten. Geplant ist demnach überall da, wo im Moment 2G greift, also etwa im Kultur- und Freizeitbereich, eine Maskenpflicht. Dort, wo das nicht möglich ist, etwa in der Gastronomie, sollen alternativ ein Test und Abstandsregeln nötig sein.

Erst seit gut einer Woche gilt in Berlin, dass nur noch Geimpfte und Genesene (2G), aber nicht Getestete (3G), Zutritt zu Restaurants, Kinos, Theatern oder Museen haben. Die Regelung greift unter anderem auch für Schwimmbäder und Sporthallen, Friseur- und Kosmetiksalons, Fitness- und Tanzstudios. Davon ausgenommen sind Menschen, die das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben und solche, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Diese müssen einen negativen Test vorweisen.

Weihnachtsmärkte dürfen öffnen

Die Weihnachtsmärkte in Berlin dürfen trotz hoher Corona-Zahlen vorerst weiter offen bleiben. Sie stehen aber künftig nur noch Geimpften und genesenen Menschen offen. Auch darauf verständigte sich der Senat. Damit geht Berlin anders vor als das Nachbarland Brandenburg, wo Weihnachtsmärkte am Mittwoch schließen müssen. Etliche Märkte in der Hauptstadt wie am Breitscheidplatz, am Gendarmenmarkt oder vor dem Roten Rathaus waren erst am Montag eröffnet worden, andere haben schon etwas länger offen.