Berlin. Ein 39-jähriger Mann ist in seiner Wohnung in Berlin-Wedding vermutlich getötet worden. Der Mann wurde am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr von Bekannten tot in einem Mietshaus in der Müllerstraße gefunden, wie die Polizei mitteilte. "Die Auffindesituation des Toten deutet auf ein Tötungsdelikt hin." Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft ermitteln.

© dpa-infocom, dpa:211123-99-109633/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.