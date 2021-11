Linken-Fraktionschef: Lockdown wäre ehrlicher

Potsdam. Der Linken-Fraktionschef im Potsdamer Landtag Sebastian Walter hat sich für einen zwei- bis dreiwöchigen Lockdown in Brandenburg in der Corona-Pandemie ausgesprochen. Derzeitige Vorschläge der Landesregierung würden nicht greifen, sagte Walter am Dienstag nach der Fraktionssitzung. Das Kabinett berät am Dienstag über weitere Maßnahmen.

"Ein Lockdown wäre ehrlicher", betonte er. Eine Pause könnte die Situation auf den Intensivstationen entspannen. Es müsse gelingen, die Zahlen zu drücken. Nach dem Ende sollte es Vorteile für Geimpfte und Genesene geben, schlug er vor.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Linke-Politiker warf der rot-schwarz-grünen Landesregierung vor, irrationale Entscheidungen zu treffen. "Es werden keine Weichen gestellt in der Corona-Politik", kritisierte er. "Weihnachtsmärkte werden geöffnet und zwei Tage später geschlossen", sagte er. Doch was sei mit Wochenmärkten. "Auch dort kann Glühwein getrunken werden", sagte er. Zudem müsse für finanzielle Hilfen für Schausteller gesorgt werden, die das zweite Jahr in Folge kein Geld mit Weihnachtsmärkten verdienen konnten. Zunehmend komme man in Situationen, wo man das Vertrauen derjenigen verliere, die sich haben impfen lassen.

© dpa-infocom, dpa:211123-99-109520/3