Zittern im Impfbus: Mobile Stationen besitzen keine Heizung

Es geht wieder los: Wer sich gegen Corona impfen lassen will, muss mit Wartezeit rechnen, wie hier vor dem Impfbus in Charlottenburg.

Berlin. Ein wichtiges Detail wurde bei der Planung vergessen: Weil man dachte, dass bis zum Winter die meisten Menschen gegen das Coronavirus immunisiert sein werden und somit die Impfbusse ursprünglich nur bis Ende November zum Einsatz kommen sollten, wurde von der dafür zuständigen Senatsgesundheitsverwaltung nicht mit bedacht, eine Heizung in die Busse einzubauen.

Eingepackt in dicken Jacken standen Mitarbeiter und Impflinge am Montagvormittag bei Temperaturen knapp über dem Nullpunkt vor dem Dienstgebäude des Bezirksamtes Charlottenburg-Wilmersdorf am Hohenzollerndamm, einige von ihnen zitterten.

Detlef Wagner (CDU), Stadtrat für Gesundheit in Charlottenburg-Wilmersdorf, ist entsetzt darüber. „Das ist ein Unding. Ich weiß nicht, was da bei der Planung schief gelaufen ist.“ Dabei sei es klar gewesen, dass man beheizte Busse brauche, wenn man das Impfangebot aufrecht erhalten will. „Ich bin da ziemlich enttäuscht“, sagte Wagner. Die zuständige Senatsgesundheitsverwaltung war am Montag nicht für ein Statement erreichbar.

Bereits am frühen Nachmittag waren alle 150 Impfstoffdosen aufgebraucht

Der Andrang bei den Impfbussen war am Montag dennoch groß. Hunderte Menschen wollten sich ihre Impfdosis vor den Dienstgebäude am Hohenzollerndamm abholen. Der Impfbus ist seit in dieser Woche wieder im Bezirk unterwegs. Bereits am frühen Nachmittag waren alle 150 verfügbaren Impfdosen aufgebraucht. Schon um neun Uhr habe es eine lange Schlange gegeben, berichtet Anwohnerin Martina Alberts.

Auch sie wollte sich hier ihre Auffrischimpfung abholen. Doch als sie gegen 12 Uhr noch ein mal wieder gekommen ist, wurde sie von den Mitarbeitern freundlich wieder weggeschickt. „Das ist natürlich doof gelaufen“, sagte die 37-Jährige. Ob sie in den nächsten Tagen noch mal wiederkomme, wisse sie noch nicht. Andere Menschen in der Schlange hatten zwar mehr Glück, doch mussten sie hier teilweise bis zu einer Stunde in der Kälte warten, berichtet eine Frau.

Laut Stadtrat Wagner liege das vor allem daran, dass hier ausschließlich das Vakzin des Herstellers Biontech/Pfizer verimpft werde. Zum Hintergrund: Das Bundesgesundheitsministerium hat in einem Schreiben an die Länder für die nächsten Wochen Begrenzungen bei Bestellmengen für den Biontech-Impfstoff angekündigt. Stattdessen soll das Vakzin des Herstellers Moderna genutzt werden, weil davon viele Dosen kurz vor dem Verfallsdatum stehen. Arztpraxen sollen nach dem Plan des Bundesgesundheitsministeriums zunächst nur noch maximal 30 Dosen Biontech pro Woche bestellen können, Impfzentren und mobile Impfteams 1020 Dosen.