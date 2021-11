Angetrunkener prallt mit Auto gegen Baum und Betonsockel

Berlin. Ein angetrunkener Fahrer hat in Berlin-Tiergarten die Kontrolle verloren und ist mit seinem Wagen zunächst gegen einen Baum und dann gegen einen Betonsockel geprallt. Nachdem am Sonntagabend eine Ampel auf Grün sprang, beschleunigte der 26 Jahre alte Fahrer stark, wie die Polizei am Montag mitteilte. Mit der linken Seite des Autos fuhr er gegen den Baum, prallte ab und traf den Betonsockel einer oberirdischen Wasserleitung, sagte eine Polizeisprecherin. Nach Fotos der Zeitung "B.Z." kam der Wagen des Rasers erst unmittelbar vor einer Hotelfassade zum Stehen.

Warum der Fahrer die Kontrolle über das Auto verlor, war zunächst unklar. Eine Atemalkoholmessung habe einen Wert von knapp 0,5 Promille ergeben. Mit im Auto waren eine 26 Jahre alte Beifahrerin sowie ein 27 Jahre alter Mann - alle blieben unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:211122-99-99095/2