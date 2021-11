Impfungen Ansturm auf den "Impf-Booster" in Berlin hält an

Berlin. Impftermine sind wieder heiß begehrt. Der Grund dafür ist, dass bei vielen Berlinerinnen und Berlinern die zweite Impfung schon mehr als fünf Monate her ist. Um ihren Impfschutz aufzufrischen, können sie sich nun ihre dritte Impfung, auch Booster genannt, abholen. Die hohe Nachfrage spiegelt sich auch bei der Online-Terminbuchungsplattform Doctolib wider: In den beiden Berliner Impfzentren, sowohl in der Messe Berlin als auch am ehemaligen Flughafen Tegel, sind die nächstmöglichen Termine erst wieder für den 26. Januar im kommenden Jahr buchbar. Stand Sonntagnachmittag.

Wer sich impfen lassen will, braucht jedoch nicht zwangsläufig einen Termin, sondern kann auch spontan im Impfzentrum vorbeischauen. Allerdings muss man mit teils langen Wartezeiten rechnen. Besucher berichten, dass sie teilweise über eine Stunde in der Schlange standen. So erging es auch Harald Jahn, der trotz Termin mehr als eine Stunde beim Impfzentrum an der Messe warten musste. „Das ärgert mich, das hätte man wirklich besser organisieren können“, so der 68-Jährige.

Ab Montag soll wieder im Lindencenter geimpft werden

Die Boosterimpfungen sind offensichtlich rar. Das Problem: Nun dringend benötigte Kapazitäten, wie etwa große Impfzentren, wurden vielerorts zurückgebaut. In Berlin wurden zuletzt vier der sechs Impfzentren geschlossen. Um der erhöhten Nachfrage nachzukommen, sollen die Zentren Messe und Tegel spätestens ab übernächster Woche wieder in den vollen Betrieb gehen. Demnach könnten dann wieder in der Messe Berlin täglich bis zu 4500 Menschen geimpft werden. In Tegel rechnet das Deutsche Rote Kreuz, das die Impfzentren betreibt, mit bis zu 4000 Impfungen am Tag.

Unterdessen laufen die Arbeiten für den Umbau einer größeren Impfstelle im Lindencenter in Lichtenberg auf Hochtouren. Ab Montag soll auch hier weiter geimpft werden. Das teilte Martin Matz, Staatssekretär für Gesundheit, via Twitter mit. „Wir werden damit die Impfkapazitäten im Lindencenter mehr als verdoppeln“, twitterte Matz am Sonntagnachmittag. Dafür werde man jedoch auf den Berliner Impfbus dort verzichten. Dieser komme stattdessen ab Dienstag hinter dem Ringcenter zum Einsatz.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden in Berlin insgesamt 5.316.716 Impfungen verabreicht, davon 331.159 Auffrischimpfungen. Das entspricht einer Gesamtquote der Auffrischimpfungen von rund neun Prozent. Bei den Menschen über 60 Jahren liegt der Durchschnitt laut der Statistik bei rund 27 Prozent. So der Stand vom 19. November.