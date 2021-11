Unbekannter überfällt Supermarkt und verletzt Mitarbeiter

Berlin. Ein Mann hat zwei Supermarkt-Mitarbeiter in Berlin-Britz mit einem Messer verletzt und Geld aus der Kasse gestohlen. Der Unbekannte war am Samstagabend zum Ladenschluss als vermeintlicher Kunde in dem Geschäft am Tempelhofer Damm, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als eine 42-jährige Angestellte ihn zum Ausgang begleitete, stieß er sie zurück in dem Laden. Ein Kollege, 25 Jahre alt, kam der Frau zu Hilfe. Mit einem Messer soll der Angreifer beide anschließend leicht verletzt haben.

Anschließend soll er die Schublade einer Kasse mit dem Messer aufgebrochen haben. Er griff sich Geld und flüchtete unerkannt zur Gradestraße. Die beiden Angestellten erlitten Stich- und Schnittverletzungen.

