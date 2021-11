Brände Brand in Hotel am Kudamm löst Feuerwehr-Großeinsatz aus

Berlin. Rund 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Samstagabend zu einem Brand in einem Hotel am Berliner Kurfürstendamm ausgerückt. Ausgebrochen war das Feuer aus noch ungeklärter Ursache in einem Hotelzimmer. Ein Hotelgast wurde nach Angaben der Feuerwehr mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert, weitere Verletzte gab es nicht. Der Kurfürstendamm blieb für die Dauer des Einsatzes zwischen Adenauerplatz und Olivaer Platz gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:211121-99-82852/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.