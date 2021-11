Rot-Grün-Rot will 200.000 neue Wohnungen bis 2030 bauen

Über das Neubauziel hat sich die neue Berliner Koalition am Sonnabend verständigt. Doch nicht in allen Punkten ist man so weit.

Berlin. Die künftige Berliner Landesregierung hat sich grundsätzlich auf das Ziel verständigt, bis zum Jahr 2030 rund 200.000 neue Wohnungen bauen zu wollen. Das sagte die designierte Regierende Bürgermeisterin von Berlin Franziska Giffey (SPD) am Sonnabendabend nach langen Verhandlungen mit den beiden Koalitionspartnern Grüne und Linke.

Giffey sagte weiter, es sei wichtig, dieses Ziel auch konkret zu untersetzen. Die Partner wollen deshalb klar verabreden, wo diese Wohnungen in Berlin entstehen sollen. Zu Fragen, ob etwa der Rand des Tempelhofer Felds oder die Elisabethaue in Pankow bebaut werden sollen, wich Giffey jedoch aus. „Wo und wie genau erzählen wir, wenn alles geeint ist“, so die SPD-Politikerin. Zu den Großprojekten wie Karstadt am Hermannplatz sagte Giffey, Berlin wolle weiter ein verlässlicher Partner sei.

Koalition will so wenig neue Flächen wie nötig für Neubau versiegeln

Die Themen Stadtentwicklung und Wohnen in Verbindung mit der Frage der künftigen Politik in Sachen Mieterschutz und dem Umgang mit dem erfolgreichen Volksentscheid zum Enteignen großer Wohnungskonzerne galt schon vor Beginn der Verhandlungen als Thema mit dem größten Konfliktpotenzial. Über den Umgang mit dem Volksentscheid hatten die Parteien am Sonnabend zunächst noch gar nicht gesprochen. Dass es harte Gespräche waren, merkte man Giffey, Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch und Linken-Landeschefin Katina Schubert am Sonnabendabend an.

„Wir sind in gründlichen und intensiven Verhandlungen und die brauchen mehr Zeit als gedacht“, sagte Jarasch. „Aber es ist eine gute Zeit.“ Es gehe beim Neubau eben auch darum, wo und wie man baue. Die Partner würden über die Bewältigung der Mieten- und Klimakrise reden. Das sei keine leichte Aufgabe. Jarasch sagte weiter, man müsse „urban“ bauen. Nachverdichtungspotenziale müssten besser genutzt werden. Auch über Aufstockungen müsse man reden. „Vielleicht muss ganz Berlin mal um eine Etage angehoben werden“, so Jarasch. Das Ziel sei es, so wenig Flächen wie nötig neu versiegeln zu müssen.

Nun soll auch noch am kommenden Freitag weiterverhandelt werden

Linken-Landeschefin Schubert sagte angesichts der langen Verhandlungen zu dem Thema, die Regierungspartner würden sich nun richtig kennenlernen. Vielleicht erspare man sich so künftig die eine oder andere Nickeligkeit. Generell sei sich darüber verständigt worden, dass der Neubau vor allem das untere und mittlere Preissegment entlasten solle. Schubert sagte, rund 50.000 Menschen in Berlin suchten derzeit eine Wohnung.

Den Zeitplan für die weiteren Verhandlungen haben die beteiligten Partner angesichts der schwierigen Gespräche zu den Themen Stadtentwicklung und Wohnen noch ein weiteres Mal verschoben. Noch in der Nacht zu Sonntag wollten SPD, Grüne und Linke weiterverhandeln. Auch am Montag soll es zunächst mit diesem Themenkomplex weitergehen.

Ursprünglich war für den Mittwoch der letzte Verhandlungstag angesetzt. Nun könnten sogar noch kommenden Freitag weiter Gespräche folgen. „Das ist unser Puffertag“, sagte Giffey. „Wir machen das fünf Jahre“, so die künftige Regierende mit Blick auf die neue Legislatur. „Da kommt es nicht auf ein oder zwei Tage an.“ Fraglich ist, ob sich am Ende wirklich alle Wünsche der künftigen Koalition erfüllen lassen. Alles solle zum Schluss mit den Haushältern besprochen werden, um zu schauen, was verantwortlich ist, so Giffey. Unter anderem beim Thema Verkehr war die Finanzierung noch offen. Neben Ticketeinnahmen und Zuschüssen des Landes suchen SPD, Grüne und Linke weiter nach einer dritten Säule, um den ÖPNV-Ausbau finanzieren zu können.