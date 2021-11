8:16 gegen Dubrovnik: Spandau 04 bleibt sieglos

Berlin. Die Wasserballer von Rekordmeister Spandau 04 haben auch am 3. Spieltag der Champions-League-Hauptrunde der Gruppe B den angestrebten ersten Sieg verpasst. Gegen Kroatiens Top-Team Jug Dubrovnik verloren die Berliner am Samstagabend in der Schwimmhalle Schöneberg nach schwachem Auftritt mit 8:16 (3:4,1:5,2:3,2:4). Nach der 9:12-Auswärtsniederlage bei Roter Stern Belgrad und dem Heim-11:11 gegen Waspo Hannover hat das Team von Trainer Petar Kovacevic damit weiter nur einen Punkt auf dem Konto und ist Vorletzter der Sechser-Gruppe. Die Top 4 nach 14 Spieltagen ziehen ins Final 8 in Belgrad im Juni 2022 ein.

Nach einem ausgeglichenen Startviertel stellten die Gäste im zweiten Abschnitt (5:1) die Weichen zu ihren Gunsten. Die Treffer für Spandau erzielten Dmitri Kholod (3), Marin Restovic (2), Denis Strelezkij, Marko Stamm und Nikola Dedovic (je 1), zum ersten Sieg in mittlerweile acht Duellen in der europäischen Königsklasse gegen Dubrovnik reichten die Tore nicht.

© dpa-infocom, dpa:211120-99-79278/3