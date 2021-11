Impfpflicht Ja oder Nein? Gemischte Gefühle bei Berlinern

Beim Thema Impfpflicht scheiden sich die Geister. So stehen die Berlinerinnen und Berliner dazu.

Berlin. Die Inzidenzen steigen und die Intensivstationen werden immer voller. Im Nachbarland Österreich liegt die Coronavirus-Inzidenz bei über 1000. In der Alpenrepublik müssen die Menschen erneut in den Lockdown- egal, ob geimpft oder ungeimpft. Wegen der schweren pandemischen Lage soll es dort ab Februar eine Impfpflicht geben. Nachdem in Deutschland eine flächendeckende Impfpflicht lange Zeit abgelehnt wurde, gibt es nun einige Stimmen aus der Politik, die sich dafür aussprechen.

Doch wie sieht das Stimmungsbild jenseits der Politik aus? Auf den Straßen Berlins sind die Meinungen durchmischt. Impfpflicht ja oder nein? Das können einige pauschal nicht beantworten. Karl-Josef Pazzini (71) aus Charlottenburg-Wilmersdorf findet, dass es eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen geben sollte, also „da wo Gefahren drohen“, wie zum Beispiel im medizinischen Bereich. Einige der Befragten tendieren zu einer Impfpflicht, weil sie „keinen anderen Ausweg mehr aus der Pandemie sehen“. So zum Beispiel Andrea (53) aus Friedrichshain-Kreuzberg.

Viktoria Hogrefe (28) spricht sich für eine allgemeine Impfpflicht aus.

Viele Passantinnen reagieren entschlossen positiv auf die Impfpflicht. Viktoria Hogrefe (28) hat kein Verständnis für diejenigen, die sich gegen die Vakzine entscheiden. „Wenn man sich impft, ist allen geholfen. Den Freuden, der Familie und der Gesellschaft“, findet die 28-Jährige. Ihre Familie lebt in Österreich, ist geimpft und leidet nun stark unter den harten Beschränkungen für alle Bürgerinnen und Bürger. Sie hofft, mit einer Impflicht in Berlin einem Lockdown entgehen zu können. Bis dahin sollte es verschärfte Maßnahmen geben, wie die 2G-plus-Regel.

Peter Dahms (64) findet, dass die Impfpflicht Unentschlossenen hilft.

Für die verpflichtende Vakzine für alle ist auch Peter Dahms (64). Der Brandenburger ist vollständig geimpft und beobachtet eine steigende Impfbereitschaft. „Jetzt kommt endlich mehr Vernunft in die Gesellschaft. Wenn man eine Veränderung möchte, dann muss man auch etwas dafür tun“, findet der 64-Jährige. Eine Impfpflicht würde womöglich auch den Unentschlossenen entgegenkommen. Heike Acker (53) aus Neukölln und Beate Kirchhoff (54) aus Steglitz Zehlendorf haben keine Empathie für Impfverweigerer. Für die Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, solle eine Alternative gefunden werden. Alle anderen müssten ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft nachkommen.

Simone Mietchen (59) findet, das Impfen gehört zur Eigenverantwortung.

Simone Mietchen (59) ist geimpft und wünscht sich, dass mehr Menschen sich impfen lassen. „Es soll aber eine freie Entscheidung bleiben“, findet die 59-Jährige. Wichtiger sei es, dass sich alle regelmäßig testen lassen, sowohl Geimpfte als auch Ungeimpfte, um die Ausbreitung des Virus besser eindämmen zu können. Ihre Enkelin Charlene Lingies (16) hat sich noch nicht impfen lassen und ist auch gegen die Impfpflicht. Von der Impfung ist sie nicht gänzlich überzeugt, da es trotz Impfschutz möglich ist, an dem Coronavirus zu erkranken.

Gegen eine Impfpflicht ist auch Charlene Lingies (16).

Aldo Mavie Sice (30) aus Mitte ist gegen eine verpflichtende Regelung und findet, dass es nachhaltiger wäre, die Menschen über besser aufzuklären. Er verstehe, warum einige Menschen den Vakzinen skeptisch gegenüberstehen und bezieht sich unter anderem auf die schnelle Zulassung der Impfstoffe. Er hätte sich eine längere Testphase gewünscht. Aus Angst vor einem schweren Krankheitsverlauf hat er sich trotzdem impfen lassen.

Der Wahlberliner Aldo Marie Sicen (30) ist für Aufklärung und somit gegen die Impfpflicht.

Gegen die Impfpflicht ist auch Arthur Charles (24): „Verbote und Pflichten sind nicht der richtige Weg. Jeder sollte selbst entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte.“ Auch von den aktuellen Corona-Maßnahmen hält der 24-Jährige nicht viel, da sie „ganz offensichtlich nicht funktionieren“.

Arthur Charles (24) findet, dass man mit Pflichten und Verboten nicht weit kommt.

„Eine Impfpflicht würde die Gesellschaft schaffen“, so Anne (32). „Ich finde es aber sinnvoll, dass sich alle impfen lassen, die sich impfen können.“ Außerdem wünscht sie sich mehr Aufklärung bei den Impfstoffen, da eines ihrer Familienmitglieder nach der Impfung unter schweren Nebenwirkungen litt. Trotzdem hat die junge Psychologin sich impfen lassen. Anders ist es bei einer 56-Jährigen und ihrer Tochter aus Steglitz-Zehlendorf, die nicht mit ihrem Namen genannt werden möchten. Sie fürchten sich vor den Vakzinen und sind strikt gegen eine Impfpflicht.

Die Impfpflicht wird auf Bund- und Länderebene immer stärker diskutiert. So haben sich die Bundesländer einstimmig für eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen ausgesprochen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bezweifelt, dass eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen ausreicht. Berlins designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat sich am Sonnabend gegenüber der Berliner Morgenpost gegen eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Viel wichtiger sei es, nun bestehende Maßnahmen durchzusetzen, wie die 2G-Regel, bevor die Maßnahmen weiter verschärft werden.