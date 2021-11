Opposition in Berlin: „Trübe Aussichten für Fahrgäste“

Die Opposition in Berlin kritisiert Pläne der künftigen Koalition in Sachen Verkehr. Die Vorschläge seien "enttäuschend".

Berlin. Die am Freitagabend vorgestellten Pläne im Politikfeld Verkehr der baldigen neuen rot-grün-roten Landesregierung haben harsche Kritik aus den Oppositionsfraktionen im Abgeordnetenhaus hervorgerufen. Berlin brauche einen besseren und leistungsfähigeren Nahverkehr, sagte der Verkehrsexperte der CDU-Fraktion Oliver Friederici laut einer am Sonnabend veröffentlichten Mitteilung mit der Überschrift „Trübe Aussichten für Berlins Fahrgäste“. „Die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen dazu sind jedoch enttäuschend. Sie bleiben weit hinter dem zurück, was unsere gewachsene Stadt braucht. Die Berlinerinnen und Berliner müssen sich damit auch in den nächsten fünf Jahren weiterhin auf überfüllte Busse und Bahnen einstellen“, so Friederici weiter.

SPD, Grüne und Linke hatten zuvor ihre Pläne präsentiert, die neben dem Voranbringen von verschiedenen U-Bahn-Projekten auch mehr Investitionen in Straßenbahnstrecken sowie in Fuß- und Radwege vorsehen. Außenbezirke sollen besser angebunden und Pendlerverkehr erleichtert werden. Allerdings ist sich die wohl künftige Koalition in Finanzierungsfragen noch nicht einig geworden. Neben den Ticketeinnahmen und Zuschüssen der öffentlichen Hand soll eine dritte Säule die Mehrinvestitionen in den ÖPNV ermöglichen.

FDP: „Weiter so“ lasse Schlimmes erahnen

CDU-Politiker Friederici sagte mit Blick auf die angekündigten U-Bahn-Projekte weiter, nach fünf Jahren Stillstand sei kein Aufbruch in Sicht. „Erst jetzt sollen endlich Machbarkeits- und Kosten-Nutzen-Studien kommen, die längst hätten vorliegen können. Es wäre besser, diese jetzt zusammen zu beauftragen und parallel Gespräche mit dem Bund zu beginnen“, erklärte er. Das könne Planungszeit sparen. Mit Blick auf offene Fragen hinsichtlich der Finanzierung forderte er höhere Zuschüsse vom Land.

Von der FDP hieß es am Sonnabend, in Berlin vergehe kein Tag ohne Schienenersatzverkehr, Signalstörungen oder auch S-und U-Bahnausfälle. Um Berlins ÖPNV funktionsfähig zu machen, müssten vor allem Planungs-, Genehmigungs- und Bauverfahren besser koordiniert und beschleunigt werden, so Stefan Förster, Sprecher für Stadtentwicklung der FDP-Fraktion. Dieser Senat sei die größte Verkehrsbremse der Stadt. Ein „Weiter so“ lasse Schlimmes erahnen.