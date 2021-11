Konzert: Genesis live 2022 in Berlin – Was Fans wissen müssen

Konzert: Genesis spielen am 7. und 8. Dezember 2022 zwei Konzerte in Berlin.

Mercedes-Benz Arena Genesis live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Nach 15 Jahren kommen Genesis endlich wieder nach Deutschland und spielen im Rahmen ihrer "The Last Domino?"-Tour am 7. und 8. März 2022 zwei Konzerte in der Hauptstadt. Mit im Gepäck haben Phil Collins, Mike Rutherford und Tony Banks für ihren Berlin-Auftritt eine Auswahl ihrer größten Hits wie "A Trick of the Tail", "Invisible Touch", "We Can’t Dance".

Die 1967 gegründete Band Genesis hat 15 Studioalben veröffentlicht und mit jedem wurde ein Stück Musikgeschichte geschrieben. Die Konzerte der aktuellen Tour sind die ersten gemeinsamen Live-Auftritte der Bandmitglieder seit der weltweit ausverkauften "Turn It On Again: The Tour" im Jahr 2007. Auf der Bühne wird Genesis von Nic Collins am Schlagzeug und dem langjährigen Gitarristen und Bassisten der Band, Daryl Stuermer, unterstützt.

Wo werden Genesis auftreten?

Genesis werden in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) auftreten.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für die beiden Berlin-Konzerte von Genesis in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Wer noch Ticket ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 100,86 Euro zzgl. Gebühren). Premium-Tickets sind ab 329 Euro erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Montag (7. März) und Dienstag (8. März 2022) um 18 Uhr. Die Show beginnt jeweils gegen 20 Uhr.

Sobald es die Corona-Lage zulässt, möchte Phil Collins mit Genesis auf Tournee gehen.

Foto: Rebecca Blackwell / dpa

Welche Songs werden Genesis in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielten Genesis bei ihrem Auftritt im November 2021 in Chicago:

Behind the Lines / Duke's End Turn It On Again Mama Land of Confusion Home by the Sea Second Home by the Sea Fading Lights The Cinema Show Afterglow That's All The Lamb Lies Down on Broadway Follow You Follow Me No Son of Mine Misunderstanding Firth of Fifth I Know What I Like (In Your Wardrobe) Domino Throwing It All Away Tonight, Tonight, Tonight Invisible Touch

Zugabe:

I Can't Dance Dancing With the Moonlit Knight The Carpet Crawlers

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Arena

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Genesis live in der Mercedes-Benz Arena, Montag, 7. März 2022, und Dienstag, 8. März 2022, Einlass jeweils gegen 18 Uhr, Konzertbeginn jeweils gegen 20 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.