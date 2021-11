Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten auf A20

Altentreptow. Auf der Autobahn 20 hat es am Samstagmorgen einen schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und zwei Schwerverletzten gegeben. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, gingen die Beamten zunächst von einem Sekundenschlaf als Unfallursache aus. In dem einen Auto sei eine Person schwer und drei weitere leicht verletzt worden. In dem anderen am Unfall beteiligten Fahrzeug sei eine Person schwer verletzt worden. Die A20 in Höhe der Anschlussstelle Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) war am Morgen zeitweise voll gesperrt, zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Am frühen Vormittag wurde die Autobahn wieder freigegeben.

© dpa-infocom, dpa:211120-99-72581/2

