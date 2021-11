Alba Berlin kassiert nächste Euroleague-Pleite

Berlin. Alba Berlin hat auch das zweite Euroleague-Spiel in Russland verloren. Zwei Tage nach der Pleite bei Zenit St. Petersburg verlor der Basketball-Bundesligist am Freitag vor 1624 Zuschauern bei Liganeuling Unics Kazan mit 71:85 (48:40). Für Alba war es trotz guten Startes im elften Spiel die achte Niederlage. Damit bleiben die Berliner im Tabellenkeller. Beste Berliner Werfer waren Christ Koumadje und Jaleen Smith mit je zwölf Punkten.

Bei Alba kehrten im Vergleich zum Zenit-Spiel Louis Olinde und Tim Schneider zurück ins Team, dafür bekamen Johannes Thiemann und Jonas Mattisseck eine Pause. Die Berliner begannen hochkonzentriert, suchten in der Anfangsphase immer wieder den 2,21-Meter-Hünen Koumadje. Und das Konzept ging auf, denn der deutsche Meister hatte beim Rebounding deutlich die Nase vorn.

Zu Beginn des zweiten Viertels war der Vorsprung auf 18 Punkte angewachsen (36:18). Doch danach wachte Kazan auf. Die Russen verteidigten nun intensiver und fanden auch offensiv ihren Rhythmus. Mit einem 11:0-Lauf kamen sie wieder heran. Alba tat sich nun schwerer zu punkten, konnte die Führung zur Pause aber noch halten.

Doch die Gäste kamen schwach aus der Kabine, knapp fünf Minuten gelang kein einziger Punkt - und nach einem 0:10-Lauf lagen sie erstmalig zurück (48:50). Die Berliner fingen sich wieder, die Führung wechselte nun hin und her. In den letzten fünf Minuten brach Alba dann aber erneut ein, offensiv gelang kaum noch etwas. So konnte sich Kazan entscheidend absetzen.

