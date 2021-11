Füchse Berlin vor schwerer Aufgabe in Stuttgart

Berlin. Nach zwei Niederlagen nacheinander in der Handball-Bundesliga wollen die Füchse Berlin am Sonntag beim TVB Stuttgart (14.00 Uhr/Sky) die Wende schaffen. Doch die Zweitplatzierten Berliner erwarten beim Tabellenvorletzten eine knifflige Aufgabe. "Dort ist es immer sehr schwer. In den letzten zwei bis drei Jahren hatten wir dort immer Probleme", sagte Aushilfskapitän Mijajlo Marsenic.

Mut macht den Berlinern der Sieg am Dienstag in der European League bei Plock. "Das tut einem für den Kopf und den Körper gut", sagte Trainer Jaron Siewert. Dort konnten die Füchse ihren Verletzungssorgen trotzen. Zumal die Berliner in dieser Konstellation noch nie zusammen gespielt hatten. "Wenn wir wie gegen Plock spielen, werden wir auch in Stuttgart gewinnen", sagte Marsenic.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Abwesenheit der verletzten Paul Drux und Fabian Wiede hatte Siewert den Serben kurzerhand zum dritten Kapitän ernannt. "Zum einen ist er auch Kapitän der serbischen Nationalmannschaft. Er ist schon lange dabei und trägt eine wichtige Rolle in Abwehr und Angriff. Und er ist sehr lautstark. Das macht einen Führungsspieler in dieser Phase aus. Er war die logische Entscheidung", sagte der Füchse-Trainer.

Für den Serben war das eine kleine Überraschung. "Das war eine große Überraschung und war in den ersten Sekunden sehr geschockt. Aber das ist natürlich auch eine Ehre", sagte er.

Denn auch gegen Stuttgart wird sich die Personallage nicht groß entspannen. Einzig Marko Kopljar wird ins Team zurückkehren. Für Nils Lichtlein, Viran Morros, Drux und Wiede gibt es kaum Chancen. "Da sehe ich keine Möglichkeit, dass sie spielen können", sagte Siewert. Dafür wird erneut der A-Jugendliche Max Beneke die Berliner im Rückraum unterstützen.

© dpa-infocom, dpa:211119-99-61578/2