Polizei nimmt nach Überfall zwei Verdächtige fest

Berlin. Zwei 22 und 25 Jahre alte Männer sollen in Berlin-Neu-Hohenschönhausen einen 18-Jährigen überfallen haben. Er blieb unverletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die beiden Verdächtigen wurden festgenommen. Sie sollen nach Mitternacht den 18-Jährigen in der Vincent-van-Gogh-Straße zunächst nach Zigaretten gefragt und ihn dann mit einer Schusswaffe bedroht haben. Sie nahmen ihm Geld ab und flüchteten. Die Beamten eines Streifenwagen konnten sie später in der Nähe aufgreifen.

© dpa-infocom, dpa:211119-99-61579/2

