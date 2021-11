Berlin und Brandenburg: Mildes und wolkenreiches Wochenende

Berlin/Potsdam. Auf viele Wolken und gelegentlich etwas Regen oder Sprühregen müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg am Wochenende einrichten. Dabei bleibt es relativ mild, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte. In der Uckermark weht am Freitag ein steifer Wind mit Windböen um 55 Kilometer je Stunde.

Die Temperaturen steigen am Freitag bis 13 Grad, am Samstag bis 12 Grad. Am Sonntag werden noch etwa 10 Grad erreicht. Bei Auflockerungen ist in der Nacht zum Montag leichter Bodenfrost bis minus 1 Grad möglich.

