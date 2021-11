"Impfgipfel" berät über Ausbau der Impfmöglichkeiten

Potsdam. Die Brandenburgerinnen und Brandenburger sollen mehr Möglichkeiten zum Impfen bekommen - ob erstmals oder Booster. Deshalb lädt Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) für Freitag zu einem "Impfgipfel" (13.00 Uhr) ein. Dazu werden per Video Vertreter der Landkreise, der kreisfreien Städte, von Krankenhäusern und Ärzten erwartet. Geplant ist, die Zahl der Impfungen wieder - wie schon früher - auf rund 100.000 bei den Ärzten hochzufahren, aber mit Hilfe der Kommunen noch zu steigern. Hierzu sollen mobile Angebote etwa in Krankenhäusern oder mit Impfbussen ausgeweitet werden. Die Landkreise fordern, dass die Finanzierung dafür geklärt ist. In der vergangenen Woche waren es laut Gesundheitsministerium 39.000 Impfungen bei den Ärzten und 42.000 im Land insgesamt.

Das Interesse an Impfungen hat zuletzt wieder deutlich zugenommen. Zugleich steigt die Zahl gemeldeter neuer Corona-Infektionen in Brandenburg stark. Landesweit sind mehr als 1,5 Millionen Menschen vollständig geimpft, das entspricht einem Anteil von 61,5 Prozent. Bundesweit sind es allerdings schon 67,8 Prozent. Eine Auffrischungsimpfung haben bisher 113.677 Menschen erhalten - das ist ein Anteil von 4,5 Prozent an der Bevölkerung, bundesweit sind es bereits 5,7 Prozent mit einer Booster-Impfung.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:211118-99-52111/3