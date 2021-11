Polizist kurz vor Tod gefilmt: "Abscheulich"

Barbara Slowik, Polizeipräsidentin in Berlin.

Berlin. Die Berliner Polizei geht gegen ein Video im Netz vor, auf dem ein verunglückter Polizeibeamter zu sehen ist. Der Kollege habe gesundheitliche Probleme gehabt und habe in der Folge in der Nacht zum Mittwoch im Stadtteil Pankow einen Unfall mit dem Einsatzwagen gehabt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der Polizist sei kurz nach der Aufnahme gestorben. Polizeipräsidentin Barbara Slowik sprach den Angehörigen ihr Mitgefühl aus und teilte mit: "Dieses Video ist abscheulich, die Veröffentlichung unerträglich! Es macht mich fassungslos und wütend."

Auf dem inzwischen gelöschten Video ist nach Medienberichten zu sehen, wie der Beamte nach dem Unfall hinter dem Steuer des Polizeiwagens sitzt und unkoordiniert mit den Händen gestikuliert. Eine Person, die offensichtlich filmt, verhöhnte den Beamten.

"Die Verbreitung dieses Videos ist geschmacklos & strafbar. Ein Verfahren wegen unterlassener Hilfeleistung wird geprüft", hieß es in einem Tweet der Polizei. Auch der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Benjamin Jendro, äußerte sich entsetzt: "Dass derartige Aufnahmen aus der reinen Gier nach Klicks und Aufmerksamkeit auf Social Media verbreitet werden, zeigt einen mittlerweile stark verbreiteten digitalen Narzissmus, der strafrelevante Folgen haben muss."

