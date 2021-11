Potsdam. Ein Lastwagen-Fahrer ist am Donnerstagmorgen in Fahrland in Potsdam von einem Transporter angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich in der Ketziner Straße, die zeitweise auf einer Spur gesperrt war. Nach Angaben der Feuerwehr war der Mann Mitarbeiter der Stadt und mit einem Einsatzfahrzeug unterwegs. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:211118-99-44096/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.