Trübes Wetter und Regen in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam. In Berlin und Brandenburg ist weiter keine Sonne in Sicht. Der Donnerstag beginnt stark bewölkt bis bedeckt. Am späten Nachmittag setzt leichter Regen ein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen acht bis zehn Grad. In der Nacht zu Freitag bleibt es dicht bewölkt und regnerisch. Die Tiefstwerte liegen um die acht Grad.

Auch der Freitag startet der DWD-Prognose zufolge bedeckt. Regnen soll es jedoch kaum. Mit Höchstwerten um die 13 Grad wird es recht mild.

© dpa-infocom, dpa:211118-99-42775/2