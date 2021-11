Abgeordnetenhaus Linke fordert Rückkehr zum Wechselunterricht an Schulen

Berlin. Die Linken im Berliner Abgeordnetenhaus fordern angesichts der zunehmend angespannten Corona-Lage eine Rückkehr zum Wechselunterricht an Schulen. "Die Präsenzpflicht sollte erneut ausgesetzt werden", sagte Fraktionschef Carsten Schatz am Donnerstag im Plenum. "Die Schulen sollten bis mindestens Weihnachten wieder zum Modell des Wechselunterrichts zurückkehren können, wenn sich die Schulkonferenz, die ja auch virtuell tagen kann, dazu verständigt."

Der Wechselunterricht wurde wegen der Pandemie bereits im letzten Schuljahr praktiziert. Dabei lernen Schüler abwechselnd in kleinen Gruppen in der Schule und mit Hilfe digitaler Möglichkeiten zu Hause.

Bei jungen Leuten sind die Corona-Infektionszahlen derzeit besonders hoch. In der Gruppe der 5- bis 9-Jährigen liegt die Inzidenz in Berlin laut Robert Koch-Institut bei 960, bei den 10- bis 14-Jährigen bei 1019. Schülerinnen und Schüler testen sich mehrmals in der Woche.

