SPD, Grüne und Linke wollen rascheren Kohleausstieg

Berlin. Die künftigen Koalitionäre aus SPD, Grünen und Linken haben sich am Mittwoch darauf verständigt, etwas schneller als bisher vorgesehen aus der Kohle als Energieträger zur Wärmeerzeugung auszusteigen. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) sagte, man werde darauf drängen, dass das Vattenfall-Kraftwerk in Moabit 2026 und das Kraftwerk Reuter-West 2028/29 die Kohlenutzung beenden. Bisher hatte der Senat 2030 als Datum für den Kohleausstieg vorgesehen.

Wann Berlin insgesamt mit seiner Wärmeproduktion ohne fossile Brennstoffe auskommen soll, haben SPD, Grüne und Linke noch nicht festgelegt. Man wolle schneller sein als die bundesweite Zielmarke von 2045, hieß es. Aber noch könne man nicht sagen, wann Berlin ohne fossiles Gas als Energieträger auskommen könne, sagte Lederer.

Grünen-Fraktionschef Bettina Jarasch sagte, es mache „keinen Sinn“, immer neue Zielzahlen zu nennen, sondern es müsse um konkrete Maßnahmen gehen. Eine neue Qualität in der Umsetzung des Klimaschutzes in Berlin sei der vereinbarte neue Umgang des Themas im Senat. Es werde wie schon im Sondierungspapier vereinbart einen Senatsausschuss Klimaschutz geben, sagte Jarasch. Dieses Gremium solle regelmäßig überwachen, wie weit die einzelnen Senatsressorts bei ihren Anstrengungen zur Reduzierung von Treibhausgasen sind. Es solle über konkrete Mengenbudgets gesteuert werden. Erfülle ein Haus seine Verpflichtungen nicht, werde notfalls nachgesteuert, beschrieb Jarasch die Funktionsweise, wie sie in Städten wie Oslo und Wien bereits angewandt werde. „Das wird uns voranbringen“, sagte die Grünen-Politikerin. Zudem wollen die Koalitionäre mit der Opposition reden, um Klimaschutz als Ziel in der Berliner Landesverfassung zu verankern.

25 Prozent des Strombedarfs soll aus Solarenergie gedeckt werden

SPD-Landeschefin Franziska Giffey unterstrich das Ziel des Landes, bis 2035 25 Prozent des Strombedarfs aus Solarenergie zu decken. Um den Bau von Photovoltaik-Anlagen zu unterstützen, werde Berlin zwei zusätzliche Förderprogramme auflegen. Eines für private Hauseigentümer und eines für die Installation von Sonnenkollektoren an öffentlichen Gebäuden. Zudem solle die Produktion von grünem Wasserstoff aus erneuerbarem Strom vorangetrieben und gefördert werden. Die energetische Sanierung von Bauten wollen die Bündnispartner in spe insgesamt beschleunigen und ein Ausbildungsprogramm für Klimaberufe auflegen, um die dringend benötigten Fachkräfte heranzuziehen. Man wolle die Aufgaben als Chance betrachten, betonte Giffey: „Wir können mit modernem Klimaschutz auch viele Arbeitsplätze schaffen.“

Jarasch kündigt Entsiegelungsprogramm an

Großen Raum in der Diskussion der Koalitions-Dachgruppe auf dem Schöneberger Euref-Campus nahm auch das Thema Stadtgrün ein. Jarasch kündigte ein Entsiegelungsprogramm an, damit Gras wachsen könne, wo noch Beton liege. Es werde „Hitzeaktionspläne“ geben, um mit heißen Sommern besser zurechtzukommen, sowie „mehr Brunnen, mehr Bäume, mehr Bänke“, sagte Jarasch. Die im Wahlkampf von der SPD gestoppte „Charta Stadtgrün“ solle zügig beschlossen werden.

Die designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey machte aber deutlich, dass es durchaus noch Differenzen zu diesem Thema gebe. Die Grünen dringen wie schon vor der Wahl darauf, Brachflächen grundsätzlich grün zu lassen. Die SPD möchte hingegen die Möglichkeit, solche Areale auch für Wohnungsbau nutzen zu können.

Giffey betonte vor allem die Bedeutung einer sauberen und gepflegten Stadt. „Die Vermüllung ist ein stetiges Ärgernis“, sagte die SPD-Chefin. Das Gesamtbild sei „wichtig für Lebensqualität und Umweltbewusstsein“. Die Berliner Stadtreinigung soll künftig die hoheitliche Aufgabe übernehmen, die Parks und Grünflächen zu säubern. Die bisherigen Erfahrungen mit den Versuchen in zahlreichen Bezirken seien positiv. „Das sollen die Profis machen“, so Giffey. Gleichzeitig sollten aber auch die bezirklichen Grünflächenämter personell und finanziell gestärkt werden, denn Grünpflege sei mehr als „säubern und Rückschnitt“, sagte Gartenfreundin Giffey.

Parkläufer sollen erhalten bleiben

Auch die von vielen Bezirken eingesetzten Parkläufer sollen als Ansprechpartner und Kümmerer erhalten bleiben, so die Koalitionäre. Gegen illegale Sperrmüllablagerungen auf Straßen und Plätzen soll konsequenter vorgegangen werden. Die BSR solle wieder mehr kostenlose Sperrmüll-Abholaktionen anbieten, hieß es.

Giffey, Jarasch und Lederer konnten am Abend vor der Presse noch nichts zum konfliktträchtigen Thema Mobilität und Verkehr sagen. Dieses sollte nach dem Statement bis in die Nacht hinein weiter von der Dachgruppe der Spitzenpolitiker beraten werden. Hier könnte es weniger harmonisch werden, wenn es um die künftige Höhe der Parkgebühren geht, den Umbau der Stadt zuungunsten der Autofahrer oder die von den Grünen geforderten „dritte Säulen“ zur Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs neben Staatszuschüssen und den Fahrgelderlösen. Giffey betonte, man werde den Zeitplan dennoch einhalten. Der Koalitionsvertrag solle am kommenden Mittwoch stehen.