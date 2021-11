Domäne Dahlem sagt Weihnachtsmärkte ab

Zwei Besucherinnen eines Weihnachtsmarktes stoßen mit Glühwein an.

Berlin. Auf der Domäne Dahlem werden in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie keine Adventsmärkte stattfinden. Schweren Herzens hätten sich die Verantwortlichen dazu entschieden, die Märkte kurzfristig abzusagen, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung. Grund sei unter anderem die aktuelle Infektionsschutzverordnung des Senats.

"Verschiedene Modelle wurden durchgespielt, um doch noch sichere Adventsmärkte zu ermöglichen - weniger Stände, größere Abstände, noch stärker reduzierte Besucherzahlen, dazu 2G plus Maskenpflicht und mehr Sicherheitspersonal, um die Maßnahmen durchzusetzen - aber bei solchen Szenarien übersteigen die Kosten bei Weitem die erwarteten Einnahme", erläuterte Geschäftsführer Tobias Frietzsche den Entschluss.

Spaziergänger auf dem Landgut müssten aber nicht gänzlich auf Adventsstimmung verzichten. "Wie auch an anderen Wochenenden werden wir unseren Grillwagen geöffnet haben und darüber hinaus ein kleines gastronomisches Angebot mit Glühweinausschank auf dem Hof haben, quasi als Stärkung für einen Spaziergang über unser Gelände oder einen Besuch im Museum", ergänzte Steffen Otte, Direktor und Vorstand der Domäne Dahlem.

© dpa-infocom, dpa:211116-99-22824/2