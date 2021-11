Merz will CDU Teamlösung im Generalsekretärsamt vorschlagen

Berlin. Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz will mit einer ungewöhnlichen Teamlösung im Amt des Generalsekretärs bei der Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz punkten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin wollte der 66-Jährige am Dienstag vorschlagen, bei seiner Wahl den 46 Jahre alten früheren Berliner Sozialsenator Mario Czaja zum Generalsekretär zu machen. Für den neu zu schaffenden Posten einer stellvertretenden Generalsekretärin will Merz demnach die 34 Jahre alte bisherige baden-württembergische Kommunalpolitikerin Christina Stumpp präsentieren. Beide hatten bei der Bundestagswahl ein Direktmandat gewonnen.

© dpa-infocom, dpa:211116-99-22175/2

