Mann lebensgefährlich verletzt: Fahndungsfotos von Schlägern

Berlin. Die drei brutalen Schläger verletzten einen Mann auf einem Berliner U-Bahnsteig lebensgefährlich - nun fahndet die Polizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach ihnen. Die jungen Männer stritten sich am 17. August gegen 19.00 Uhr in der U-Bahn der Linie 8 zunächst mit dem 34-jährigen Mann, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Am U-Bahnhof Leinestraße in Neukölln griffen sie ihn mit Faustschlägen an.

Der 34-Jährige fiel bewusstlos auf den Boden und erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er sich noch immer befindet.

© dpa-infocom, dpa:211116-99-21192/2