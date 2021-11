Rot-Grün-Rot will mehr Menschen einbürgern

Berlins neue rot-grün-rote Landesregierung will sich konkrete Ziele bei der Einbürgerung zugewanderter Menschen setzen. Perspektivisch sollen jährlich bis zu 20.000 Menschen, die formal die Kriterien erfüllen, um deutsche Staatsbürger zu werden, eingebürgert werden, sagte die designierte Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, am Montagabend nach einer weiteren Verhandlungsrunde zwischen SPD, Grünen und Linken. Der Ausbau der Einbürgerungen solle aber „nach und nach“ geschehen. Das sei nichts, was nächstes oder übernächstes Jahr passiere, so Giffey.

Derzeit seien rund 400.0000 in Berlin lebende Ausländer einbürgerungsfähig, sagte die SPD-Politikerin weiter. Bislang allerdings würden jedes Jahr im Durchschnitt nur 7000 nach Berlin zugewanderte Ausländer zu Deutschen, erklärte sie.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei Einbürgerungen sollen vor allem Verfahren beschleunigt werden

Um die Zahl der Einbürgerungen zu erhöhen, wolle man vor allen Dingen Verfahren beschleunigen und digitalisieren. Formal sei zwar der Bund für Einbürgerungen zuständig. Derzeit gebe es aber in zwölf Berliner Bezirken zwölf unterschiedliche Verfahrensdauern. „Es gibt Optimierungsbedarf und wir wollen das zentral auf Landesebene regeln“, erklärte Giffey. Zum Beispiel sollten Antragsteller auch binnen vier Monate eine Rückmeldung bekommen, ob ihr Gesuch überhaupt Aussicht auf Erfolg habe, so die frühere Bundesfamilienministerin.

Einen weiteren Schwerpunkt will die künftige Koalition bei der Aufnahme schutzbedürftiger Menschen setzen. Bereits bestehende Landesprogramme dafür sollen erweitert werden, sagte die Verhandlungsführerin der Grünen, Bettina Jarasch, am Abend. Berlin wolle dabei künftig in Absprache mit dem UN-Flüchtlingskommissariat UNHCR agieren, um Menschen aus weltweiten Krisengebieten nach Berlin zu bringen. Zwar könne man als Stadtstaat nicht die Welt. „Berlin kann aber einen verbindlichen Beitrag leisten, um bei den Krisenherden in aller Welt zu helfen“, sagte Jarasch weiter.

Berlin will mehr Menschen aus Krisengebieten aufnehmen

Giffey betonte es gehe dabei nicht um „riesige Größenordnungen“. Die Zahl der Aufnahmen von Menschen über die geplante Zusammenarbeit mit dem UNHCR werde sich im „unteren dreistelligen Bereich“ bewegen. Man müsse so helfen, dass es für die Stadt auch noch vertretbar sei und bestehende Strukturen nicht überlastet würden, so Giffey.

Linken-Landesvorsitzenden Katina Schubert zufolge liege die Zahl der Flüchtlinge, die derzeit nach Berlin kommen bei bis zu 1000 pro Monat. „Berlin ist ein sicherer Hafen und deswegen werden wir auch weiterhin zur Verfügung stehen, wenn es darum geht, Menschen in Not zu retten“, sagte sie. Ziel der neuen Koalition sei es auch, bestehende Hindernisse mit Blick auf die Teilhabe abzubauen. Schubert nannte beispielhaft den Zugang zum Arbeitsmarkt. „Wir möchten, dass so schnell wie möglich Arbeitserlaubnisse erteilt werden und dass dabei auch Spielräume ausgenutzt werden“, so Schubert. Das sei auch mit Blick auf künftige Fachkräfte von Interesse, wenn junge Menschen nach der Schule so schnell wie möglich dem Ausbildungsmarkt zugeführt werden könnten.

Für die Unterbringung der Geflüchteten wolle Berlin laut Grünen-Spitzenpolitkerin Jarasch zudem verstärkt auf Apartments anstatt auf Gemeinschaftsunterkünfte setzen. Zudem sollen die Menschen bereits am Anfang ihres möglichen Asylverfahrens besser beraten werden. Dafür wolle das Land die entsprechenden Strukturen ausbauen.

Schon am Mittwoch geht es auf dem Euref-Campus weiter

Kein Thema bei den Gesprächen der künftigen Koalitionäre war am Montag das Thema Wissenschaft. Es seien sehr intensive Beratungen zu den Themen Migration und Partizipation gewesen, erklärte Franziska Giffey. Man habe sich deshalb entschlossen den Austausch zur Zukunft der Hochschulen und der Forschung im Land Berlin auf kommenden Montag zu vertagen. Dann stehe das Thema Wissenschaft nach der Verwaltung als zweiter Punkt auf der Tagesordnung.

Weitergehen soll es für Rot-Grün-Rot aber bereits am Mittwoch. Dann gehen die Verhandlungen auf dem Euref-Campus in Schöneberg weiter. Im Fokus stehen dabei die Themen Umwelt, Klimaschutz und Verkehr.