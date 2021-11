Dieser Zug ersetzt ab Ende 2024 alte Dieselloks

Niederbarnimer Eisenbahn setzt künftig im Netz Ostbrandenburg auf batterieelektrische Fahrzeuge. Der CO2-Ausstoß sinkt so stark.

In Berlin und Brandenburg sollen auf Strecken der Niederbarnimer Eisenbahn ab Ende 2024 erstmals batterieelektrische Züge fahren.

Berlin. Noch sind es ausschließlich Dieselzüge, die im Netz Ostbrandenburg fahren, doch das soll sich bald ändern: Ab Ende 2024 setzt der Betreiber, die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB), auf batterieelektrische Züge. Es wird das erste Mal sein, dass solche Batteriehybrid-Fahrzeuge auf den Schienen in Berlin und Brandenburg unterwegs sind. Die NEB plant, die neuen Züge auf allen Strecken fahren zu lassen, unter anderem zählen zum Netz die Linien RB12 (Ostkreuz – Templin Stadt), die RB25 (Ostkreuz – Werneuchen) oder die RB26, wo die neuen Bahnen auf dem Teilabschnitt Lichtenberg – Müncheberg fahren sollen. „Mit dem Netz Ostbrandenburg und seinem Fokus auf alternative Antriebe haben wir neue Maßstäbe gesetzt“, erklärte Susanne Henckel, Chefin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB).

Die NEB hatte im Juni den Zuschlag erhalten, das Netz auch künftig und bis zum Jahr 2036 zu betreiben. Dafür bestellt das Verkehrsunternehmen insgesamt 31 Fahrzeuge des Typs „Mireo Plus B“ beim Hersteller Siemens Mobility. Mehr als 90 Kilometer Reichenweite haben die Züge den Angaben zufolge im Batteriebetrieb – die verhältnismäßig lange Strecke der Linie RB60 zwischen Eberswalde und Frankfurt (Oder) misst gut 80 Kilometer, dafür reiche die Leistung, betonte NEB-Geschäftsführer Detlef Bröcker bei der Vorstellung der neuen Bahnen. Das Laden der Züge soll hier an den beiden Endpunkten erfolgen und dauert demnach lediglich zehn bis 15 Minuten.

Batteriezüge sollen 11.500 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen

Das neue Fahrzeug sei insbesondere für die teilelektrifizierten Regionalbahnstrecken im Netz Ostbrandenburg geeignet, so Bröcker. So beziehen die Züge auf den elektrifizierten Abschnitten ihre Energie aus den Oberleitungen, auf diesem Weg werden auch die Batterien aufgeladen. Auf Abschnitten ohne Oberleitungen wird dann auf die Batterien zurückgegriffen. Zugleich soll rückgewonnene Bremsenergie für den Antrieb genutzt werden, heißt es.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Betont werden von allen Beteiligten die positiven Auswirkungen auf die Umwelt: 11.500 Tonnen CO2 könnten durch die Fahrzeugumstellung jährlich eingespart und 4,4 Millionen Liter Diesel weniger verbraucht werden. Ganz ohne Dieselzüge wird es im Netz Ostbrandenburg allerdings auch künftig nicht gehen: Elf Gebrauchtfahrzeuge sollen weiterhin eingesetzt werden, allerdings keine neuen mehr angeschafft werden.

Schienenverkehr in Berlin und Brandenburg soll bis Ende 2036 dieselfrei werden

Auch insgesamt ist es für das Schienennetz in Berlin und Brandenburg das Ziel, künftig immer weniger Dieselzüge fahren zu lassen. Wie VBB-Chefin Henckel sagte, würden derzeit 73 Prozent des Schienenverkehrs in den beiden Ländern dieselfrei betrieben. Ende 2024, mit dem Einsatz der neuen Fahrzeuge im Netz Ostbrandenburg, steige der Anteil auf 85 Prozent. Zum gleichen Zeitpunkt soll auch die Reaktivierung der Heidekrautbahn im Norden Berlins Realität werden. Dort ist geplant, Wasserstoff-Züge fahren zu lassen. Im nächsten Schritt soll auch im Netz Nordwestbrandenburg die Zahl der Dieselzüge reduziert werden. Ende 2036 will der VBB eigenen Angaben zufolge dann vollkommen dieselfrei sein.

Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) sprach bei den neuen Zügen im Netz Ostbrandenburg von einem „doppelten Beitrag für den Schutz des Klimas“: Einerseits sind da die eingesparten Emissionen, andererseits soll mit der Betriebsaufnahme 2024 aber auch das Angebot an Verbindungen deutlich erhöht werden. Insgesamt werden die Züge im Netz dann 6,7 Millionen Kilometer pro Jahr fahren, 30 Prozent mehr als heute. Auf diversen Linien erhöht sich die Zahl an Sitzplätzen von 70 auf 128, in der Spitzenstunde stünden künftig 50 Prozent mehr Sitzplätze zur Verfügung, heißt es.

Takte bei mehreren Regionalbahnen werden verdichtet

Auf Strecken, wo derzeit Bahnen mit 156 Sitzplätzen unterwegs sind, soll das Minus zu Hauptverkehrszeiten ausgeglichen werden, in dem entweder zwei Triebzüge gekuppelt werden oder die Züge öfter fahren. Zwischen Berlin und Werneuchen soll es künftig etwa alle 30 statt alle 60 Minuten eine Verbindung geben. Auch abends und an Wochenenden ist laut VBB vorgesehen, dass Angebot auszuweiten.

Beim Komfort für Fahrgäste soll es mit den neuen Zügen ebenfalls Verbesserungen geben. So erhalten die Regionalbahnen ein kostenloses Wlan, 60 Steckdosen und USB-Anschlüsse. Induktives Laden werde auch möglich sein, heißt es. Für Familien ist ein Extra-Abteil geplant, für Fahrräder sind spezielle Stellplätze vorgesehen und eine neue Wegeleitung sowie mehr Türen sollen helfen, das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste zu beschleunigen.

Auftragsvolumen beträgt 200 Millionen Euro

Zudem sollen die neuen Züge leiser sein als die bisherigen und könnten – im Batterie- wie im Oberleitungsbetrieb – bis zu 160 Kilometer pro Stunde fahren, sagte Elmar Zeiler, Leiter des Bereichs Nahverkehrs- und Regionalzüge bei Siemens Mobility. Und: Die Züge seien zu großen Teilen recycelbar. Durch die Bauweise könnten Fahrwerke oder Glasscheiben fast vollständig von nicht verwertbaren Teilen getrennt und danach erneut genutzt werden.

Das Auftragsvolumen umfasst der NEB zufolge rund 200 Millionen Euro, darin enthalten sind sowohl Fahrzeugbeschaffung als auch ein Service- und Ersatzteilliefervertrag über die Vertragslaufzeit von zwölf Jahren. Für die Züge will die NEB vor allem an den Abstell- orten in Wriezen, Templin und Beeskow noch neue Ladepunkte schaffen.

Noch bevor Fahrgäste im Netz Ostbrandenburg von Verbesserungen profitieren, soll das für Nutzerinnen und Nutzer im Netz Elbe-Spree der Fall sein. Zu diesem gehören etwa die RB14, die RE1 und die RE2. Dort werden bereits ab Ende 2022 mehr sowie längere Züge eingesetzt, Wlan angeboten und Takte erhöht.