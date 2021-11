Adventsbeleuchtung trotz steigender Energiepreise

Potsdam. Brandenburgs Innenstädten sollen zur Vorweihnachtszeit trotz der hohen Energiepreise hell erleuchtet werden. In Potsdam gebe es energiesparende LED-Leuchten, sagte ein Sprecher der Stadt. Bereits in den vergangenen Jahren sei nach und nach darauf umgestellt worden.

Auch Cottbus setzt auf die modernen Leuchten. Die Adventsbeleuchtung sei bereits vor zwei Jahren aus LED umgestellt worden, teilte ein Sprecher der Stadt mit. In Frankfurt (Oder) hingegen scheinen noch die alten Lichter. Das Haushaltsicherungskonzept sehe keine so großen Investitionen wie LEDs vor, sagte ein Sprecher der Stadt. Dennoch bleibe es bei der Beleuchtung wie in jedem Jahr, ganz unabhängig von den derzeitigen Energiepreisen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:211115-99-00768/2