Schlüssel vergessen: Betrunkener löst Polizeieinsatz aus

Rathenow. Ein angetrunkener 27-Jähriger hat in der Nacht zu Sonntag in Rathenow (Landkreis Havelland) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann bemerkte zu Hause vor der Wohnungstür, dass er seinen Schlüssel vergessen hatte, teilte die Polizeinspektion Havelland mit. Kurzerhand brach er in seine Wohnung ein und verursachte dabei einigen Lärm. Nachbarn informierten die Polizei, die mit mehreren Funkwagen anrückte. Den Mann erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, denn die beschädigte Tür gehört seinem Vermieter.

© dpa-infocom, dpa:211114-99-993835/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.