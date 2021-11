Berlin-Konzert: Tocotronic live 2022 - Was Fans wissen müssen

Konzert: Tocotronic spielt am 22. April 2022 in Berlin.

Columbiahalle Tocotronic live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Tocotronic sind zurück: Die Hamburger Rockband hat für Januar 2022 die Veröffentlichung eines neuen Albums namens "Nie wieder Krieg" angekündigt und gleichzeitig eine gleichnamige Tour im Frühjahr 2022. Am 22. April 2022 macht die Band um Frontmann Dirk von Lowtzow für ein Konzert Halt in der Hauptstadt. Mit im Gepäck haben Tocotronic neben brandneuen Songs natürlich auch eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "Hi Freaks", "Drüben auf dem Hügel" und "Electric Guitar".

Das neue Tocotronic-Album "Nie wieder Krieg" mit insgesamt zwölf Songs wird am 28. Januar 2022 erscheinen. "Wir glauben ohne Übertreibung feststellen zu können, dass es sich dabei um eines unserer schönsten Werke handelt", so die Band zur Neuerscheinung. "Es spendet Hoffnung in der Trostlosigkeit und Trost in der Hoffnungslosigkeit. Und es rockt!."

Wo werden Tocotronic in Berlin spielen?

Das Konzert findet in der Columbiahalle Berlin (Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Tocotronic in der Columbiahalle sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 39,40 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (22. April 2022) um 18.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 20 Uhr.

Tocotronic

Welche Songs werden Tocotronic in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Columbiahalle davon abweichen, aber diese Songs spielte die Band bei ihrem Auftritt im September 2021 in Zwickau:

Rittertanz Freiburg Digital ist besser Drüben auf dem Hügel Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein Du bist ganz schön bedient Michael Ende, du hast mein Leben zerstört Die Welt kann mich nicht mehr verstehen Ich verabscheue euch wegen eurer Kleinkunst zutiefst Nach Bahrenfeld im Bus Sie wollen uns erzählen Ich bin viel zu lange mit euch mitgegangen Let There Be Rock Die neue Seltsamkeit Jackpot Die Grenzen des guten Geschmacks 2 Jenseits des Kanals Das Geschenk

Zugabe:

This Boy Is Tocotronic Hi Freaks Neues vom Trickser Hoffnung Letztes Jahr im Sommer Die großen weißen Vögel So jung kommen wir nicht mehr zusammen

Außerdem wird die Band Songs von ihrem neuem Album „Nie wieder Krieg“ spielen. Das ist die Tracklist des Albums:

Nie wieder Krieg Komm mit in meine freie Welt Jugend ohne Gott gegen Faschismus Ich gehe unter Ich tauche auf Ich hasse es hier Nachtflug Ein Monster kam am Morgen Crash Leicht lädiert Hoffnung Liebe

Wie komme ich hin?

Im Umfeld der Columbiahalle sind so gut wie keine Parkplätze im öffentlichen Parkraum vorhanden. Empfehlenswert ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Columbiahalle liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof und ist mit der BVG gut zu erreichen: U 6: Haltestelle Platz der Luftbrücke; Bus 119: Haltestelle Flughafen Tempelhof; Bus 104 sowie 2048: Haltestelle Friesenstraße. Von dort aus ist die Halle in wenigen Minuten fußläufig erreichbar.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Columbiahalle?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zu den Veranstaltungen in der Columbiahalle

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Ist die Columbiahalle barrierefrei?

Ja, ist sie. Der Einlass wird über den Hof ermöglicht. In Bühnennähe gibt es ein seperates Rollstuhlplateau Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden. Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Columbiahalle finden Sie unter columbiahalle.berlin/de.

Tocotronic live in der Columbiahalle, Freitag, 22. April 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin.