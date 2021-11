Berlin-Konzert: Skunk Anansie live 2022 - Was Fans wissen müssen

Skunk Anansie kommt am 31. März 2022 für ein Konzert nach Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Konzert: Skunk Anansie spielt am 31. März 2022 in Berlin.

Columbiahalle Skunk Anansie live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Skunk Anansie sind zurück: Die britische Band um Frontfrau Deborah Anne Dyer alias Skin feiern das erste Vierteljahrhundert ihrer Bandgeschichte mit dem Livealbum "25Live@25" und zugehöriger Jubiläumstour, die die Londoner am 31. März 2022 für ein Konzert nach Berlin führt. Mit im Gepäck haben Skunk Anansie eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "Hedonism", "Charity" und "Brazen".

Die Sängerin Dyer gründete Skunk Anansie 1994 zusammen mit Martin Ivor Kent, genannt Ace (Gitarre), und Richard Keith Lewis, genannt Cass (Bass). Mit ihrem Debütalbum „Paranoid & Sunburnt“ gelang der Band 1995 der Durchbruch. In den 25 Jahren ihrer Karriere spielten sich Skunk Anansie – nicht zuletzt auch durch ihre Liveauftritte – in die Herzen der Kritiker und Fans, verkauften Millionen Tonträger, feierten zahlreiche Top 10-Alben und gewannen etliche Musikpreise und Auszeichnungen.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 25. November 2020 geplant und wurde zwischenzeitlich auf den 24. Mai 2021 verschoben. Weil auch dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 31. März 2022.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Eure Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit."

Wo werden Skunk Anansie in Berlin spielen?

Das Konzert findet in der Columbiahalle Berlin (Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Skunk Anansie in der Columbiahalle sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 41,50 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (31. März 2022) um 19.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 20 Uhr.

Foto: dpa / DPA

Welche Songs werden Skunk Anansie in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Columbiahalle davon abweichen, aber diese Songs spielten Skunk Anansie bei ihrem Auftritt 2019 in Amsterdam:

Charlie Big Potato Because of You All in the Name of Pity I Can Dream Brazen (Weep) My Ugly Boy Twisted (Everyday Hurts) Weak Cheap Honesty Love Someone Else I Believed in You God Loves Only You Without You Hedonism (Just Because You Feel Good) This Means War Intellectualise My Blackness Yes It's Fucking Political Tear the Place Up

Zugabe:

Secretly What You Do for Love Highway to Hell The Skank Heads (Get Off Me) Little Baby Swastikkka

Wie komme ich hin?

Im Umfeld der Columbiahalle sind so gut wie keine Parkplätze im öffentlichen Parkraum vorhanden. Empfehlenswert ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Columbiahalle liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof und ist mit der BVG gut zu erreichen: U 6: Haltestelle Platz der Luftbrücke; Bus 119: Haltestelle Flughafen Tempelhof; Bus 104 sowie 2048: Haltestelle Friesenstraße. Von dort aus ist die Halle in wenigen Minuten fußläufig erreichbar.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Columbiahalle?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zu den Veranstaltungen in der Columbiahalle

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Ist die Columbiahalle barrierefrei?

Ja, ist sie. Der Einlass wird über den Hof ermöglicht. In Bühnennähe gibt es ein seperates Rollstuhlplateau Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden. Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Columbiahalle finden Sie unter columbiahalle.berlin/de.

Skunk Anansie live in der Columbiahalle, Donnerstag, 31. März 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin.