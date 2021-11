Berlin-Konzert: Zucchero live 2022 – Was Fans wissen müssen

Zucchero kommt am 15. November 2022 für ein Konzert nach Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Mercedes-Benz Arena Zucchero live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Zucchero ist zurück: Einen ergreifenden Moment schuf der italienische Weltstar im März 2020, als er mit dem Song "Amore Adesso!" - sich selbst auf dem Piano begleitend - eine Hymne der Hoffnung auf dem menschenleeren Markusplatz in Venedig sang. Jetzt kommt Adelmo Fornaciari, wie der Sänger mit bürgerlichem Namen heißt, im Rahmen seiner aktuellen Tour nach Deutschland und spielt am 15. November 2022 ein Konzert in Berlin. Im Gepäck hat Zucchero neue Songs aus seinem aktuellen Album "D.O.C" und natürlich eine Auswahl seiner bekanntesten Hits wie "Baila", "Senza una Donna" und "Diamante".

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 21. November 2020 geplant gewesen und wurde zwischenzeitlich auf den 21. Juni 2021 verlegt. Weil auch dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 15. November 2022.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits erworbene Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit."

Wo wird Zucchero auftreten?

Zucchero wird in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) auftreten.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Zucchero in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 59,50 Euro zzgl. Gebühren). Premium-Tickets sind ab 119 Euro erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Dienstag (15. November 2022) um 18.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs wird Zucchero in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Zucchero bei seinem Konzert im Oktober 2021 in Florenz, Italien:

Testa o croce Il suono della domenica Un soffio caldo Spirito nel buio Soul Mama Ci si arrende Blu Voci Never Is a Moment Love Is All Around You Never Can Tell Indaco dagli occhi del cielo (Everybody's got to learn sometimes) Don't Cry Angelina È delicato Facile Rossa mela della sera Il volo Dune mosse Diamante Baila (Sexy Thing) Diavolo in me

Zugabe:

Bacco perbacco Hey Man You Are So Beautiful

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Zucchero live in der Mercedes-Benz Arena, Dienstag, 15. November 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.