Berlin-Konzert: David Garrett live 2022 – Was Fans wissen müssen

Konzert: David Garrett spielt am 21. September 2022 in Berlin.

Mercedes-Benz Arena David Garrett live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

David Garrett ist zurück: Im September 2022 kehrt der Geigenvirtuose endlich zurück auf die Bühne und wird am 21. September 2022 im Rahmen seiner aktuellen "Alive"-Tour ein Konzert in Berlin spielen. Im Gepäck hat David Garrett neue Songs aus seinem 2020 veröffentlichten Album "Alive – My Soundtrack" sowie eine Auswahl seiner bekanntesten Interpretationen.

David Garretts Arrangements von Klassikern wie "Nothing Else Matters" und "Smooth Criminal" haben längst Musikgeschichte geschrieben. Dies brachte ihm auch einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde als schnellster Geiger ein, den er von 2008 bis 2010 hielt. Das Programm seiner aktuellen Tour ist beeinflusst von den Ereignissen des Jahres 2020: Mit der Show will der Künstler ein Zeichen von Lebensfreude und positiver Energie an seine Fans senden.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert wurde ursprünglich für den 19. Januar 2022 geplant. Weil dieser Termin nicht stattfinden kann, ist der neue Termin des Konzerts der 21. September 2022.

David Garret wendet sich an die Fans

Auf der Internetseite der Veranstalter wendet sich David Garret mit einem Statement an die Fans: "Seit fast 2 Jahren haben meine Band und ich nicht die Möglichkeit gehabt, für Euch Musik machen zu dürfen. Für mich als Vollblutmusiker war das eine wirklich schwierige - und vor allen Dingen sehr emotionale Zeit. Umso schwerer fällt es uns nun, die geplanten Konzerttermine zu verschieben. Wir glauben aber fest daran, dass wir spätestens im Sommer 2022 endlich wieder ohne Einschränkungen für Euch spielen und mit Euch feiern können. Ich freue mich jetzt schon darauf, Euch alle gesund wieder zu sehen. Danke für eure Unterstützung, eure Geduld und vor allem für euer Verständnis!"

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits erworbene Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit."

Wo wird David Garrett auftreten?

David Garrett wird in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) auftreten.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von David Garrett in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 55,20 Euro zzgl. Gebühren). Premium-Tickets sind ab 159 Euro erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (21. September 2022) um 18.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

David Garrett bei der Aufzeichnung der TV-Show 'Die Schlager des Jahres - Die große Show der Schlager, Stars und Storys 2017'

Foto: dpa Picture-Alliance / Frederic Kern/Geisler-Fotopress / picture alliance / Geisler-Fotop

Welche Songs wird David Garrett in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte David Garrett bei seinem Konzert 2019 in Vilnius, Litauen:

Symphony no. 5 in C minor, op. 67 He's a Pirate Smells Like Teen Spirit Thunderstruck Air Eye of the Tiger Tico-tico no fubá Toccata and Fugue in D minor, BWV 565 Nothing Else Matters Walk This Way Superstition Stairway to Heaven Master of Puppets Smooth Criminal Asturias Child's Anthem Symphony No. 9 in D minor, Op. 125 - II. Molto vivace Clair de lune Viva la Vida Back in Black Ain't No Sunshine Dangerous November Rain In the Air Tonight Purple Rain

Zugabe:

Hey Jude

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Arena

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

David Garrett live in der Mercedes-Benz Arena, Mittwoch, 21. September 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.