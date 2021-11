Berlin-Konzert: Andrea Bocelli live 2022 – Was Fans wissen müssen

Andrea Bocelli kommt am 2. Juni 2022 für ein Konzert nach Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Konzert: Andrea Bocelli spielt am 2. Juni 2022 in Berlin.

Mercedes-Benz Arena Andrea Bocelli live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Star-Tenor Andrea Bocelli geht auf Tournee und kommt im Rahmen seiner aktuellen Tour "The World’s Most Beloved Tenor" am 2. Juni 2022 für ein Konzert nach Berlin. Begleitet von einem großen Symphonieorchester, einem Chor sowie weltberühmten internationalen Gaststars können sich seine Fans auf Interpretationen bekannter Stücke aus den Bereichen Klassik, Musical und Film freuen.

Der italienische Sänger hat bisher nicht nur mehr als 90 Millionen Tonträger verkauft sondern auch zahlreiche Auszeichnungen und Preise gewonnen. Unter anderem wurde er 2018 mit dem Global Award als "Best Classical Artist" geehrt und bekam 2010 seinen eigenen Stern auf dem berühmten "Walk of Fame" in Hollywood.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 6. Mai 2021 geplant gewesen. Weil dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 2. Juni 2022.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits erworbene Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit."

Wo wird Andrea Bocelli auftreten?

Andrea Bocelli wird in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) auftreten.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Andrea Bocelli in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 59,90 Euro zzgl. Gebühren). Premium-Tickets sind ab 179 Euro erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (2. Juni 2022) um 18.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs wird Andrea Bocelli in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielten Andrea Bocelli bei seinem Konzert 2020 in Charlotte, USA:

The Dance of the Hours - La Gioconda La donna è mobile Di quella pira The Doll Song Waltz Duet From “The Merry Widow” Flight of the Bumblebee Czardas soave fanciulla La bohème Libiamo ne' lieti calici The Sound of Music Amapola En Aranjuez con tu amor Granada American Themes Bésame mucho 'O sole mio Ode to Joy All by Myself Return to Love Canto della terra The Prayer Con te partirò Nessun dorma

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Arena

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Andrea Bocelli live in der Mercedes-Benz Arena, Donnerstag, 2. Juni 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.