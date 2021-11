Moped-Fahrer von Auto angefahren und verletzt

Berlin. In Berlin-Lichtenberg ist ein 59 Jahre alter Moped-Fahrer von einer Autofahrerin übersehen, angefahren und dabei verletzt worden. Der Mann sei mit seinem Moped wegen des stockenden Verkehrs am Donnerstag auf den Radweg ausgewichen, teilte die Polizei mit. An einer Kreuzung sei er von einer entgegenkommenden Autofahrerin übersehen worden, die links abbiegen wollte. Der Mann stürzte und kam mit Kopf- und Beinverletzungen ins Krankenhaus. Die Frau blieb unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:211112-99-968440/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.