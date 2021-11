Betrunkener schubst Mann ins Gleisbett

Berlin. Am U-Bahnhof Hellersdorf ist ein 28-Jähriger ins Gleisbett geschubst worden und dabei nahezu unverletzt geblieben. Der Mann soll einen betrunkenen 48-Jährigen von einem Kind weggezogen haben, das dieser verbal eingeschüchtert habe, teilte die Polizei mit. Daraufhin schubste der Betrunkene den 28-Jährigen so, dass dieser mit seinem Fahrrad in das Gleisbett stürzte. Der junge Mann ließ sein Fahrrad liegen und gelang mit Hilfe anderer Fahrgäste auf den Bahnsteig zurück, bevor die U-Bahn eintraf.

Ein Alkoholtest bei dem 48-Jährigen ergab 2,6 Promille. Er wurde wegen einer ausstehenden Geldstrafe bereits per Haftbefehl gesucht und somit verhaftet. Der 28-Jährige kam mit leichten Blessuren am Oberkörper davon.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:211112-99-968177/2