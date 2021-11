Berlin. Ein Unbekannter ist durch ein Loch in einer Wand in eine Bank in Berlin-Mitte eingebrochen. Die Alarmanlage der Bank wurde in der Nacht zum Donnerstag ausgelöst, wie die Polizei mitteilte. Vor Ort entdeckten die Beamten demnach niemanden - wohl aber ein Loch in der Wand eines Büros, das groß genug war, um hindurchzusteigen. Nach den Angaben vom Donnerstag wurde nichts gestohlen. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

© dpa-infocom, dpa:211111-99-961596/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.