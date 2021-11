Randale am Flughafen Berlin: Betrunkener beißt Polizist

Berlin. Ein Mann soll am Flughafen Berlin randaliert und einen Polizisten gebissen haben. Polizeibeamte hätten den 28-Jährigen am Mittwochabend aus dem Terminal am BER begleitet, nachdem er augenscheinlich betrunken andere Reisende angepöbelt habe, teilte die Polizei mit. Dabei soll der Mann die Beamten beleidigt und um sich geschlagen haben. Als die ihn daraufhin fesselten, habe der Mann schließlich einen Beamten in die Hand gebissen.

Nach den Angaben eines Polizeisprechers vom Donnerstag wurde der 28-Jährige kurz nach dem Vorfall wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Ein Atemalkoholtest ergab demnach bei ihm einen Wert von 1,6 Promille. Der verletzte Beamte wurde ambulant behandelt und setzte seinen Dienst anschließend fort.

