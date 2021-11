Vizepräsident der Berliner Polizei ebenfalls in Quarantäne

Berlin. Die Berliner Polizeiführung ist in Corona-Quarantäne. Nach Polizeipräsidentin Barbara Slowik ist auch ihr Stellvertreter Marco Langner mutmaßlich infiziert, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Langner befindet sich ebenfalls zu Hause in Quarantäne. Ein Selbsttest sei positiv ausgefallen, er warte derzeit auf das Ergebnis des PCR-Tests, sagte der Sprecher. Symptome seien bei Langner, der auch geimpft sein soll, bisher nicht aufgetreten. Weitere Infektionsfälle in der Polizeiführung seien bislang nicht bekannt. Die "Welt" hatte berichtet.

Slowik wurde laut Polizei am vergangenen Freitag positiv auf Corona getestet. Seitdem befinde sie sich zu Hause in Quarantäne. Slowik sei zweimal gegen Corona geimpft, die dritte Impfung sei in Kürze geplant gewesen. Der Krankheitsverlauf sei eher milde, inzwischen arbeite sie wieder von zu Hause aus. Wann sie ins Büro zurückkehren werde, stehe noch nicht fest. Die Polizei informierte demnach mehrere Kontaktpersonen. Einige davon hätten sich vorsorglich in Quarantäne begeben.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:211111-99-960512/2