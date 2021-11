Berlin. Für viele Berlinerinnen und Berlin war der Weg zur Arbeit am Donnerstag eine besondere Geduldsprobe. Nach einem Unfall in Höhe Kaiserdamm Süd war die Stadtautobahn A100 in Fahrtrichtung Neukölln zeitweise gesperrt. Der Stau reichte nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale am Morgen bis zum etwa zwölf Kilometer entfernten Tunnel Ortskern Tegel der A111. Zudem wurde der Tunnel Britz stadteinwärts gesperrt.

