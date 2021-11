Nach Raubmord: Zwei Angeklagte wollen aussagen

Berlin. Vor dem Landgericht müssen sich seit Donnerstag drei Männer verantworten, die bei einem Einbruch in ein Reihenhaus im Ortsteil Wannsee den Besitzer getötet haben sollen. Laut Anklage sollen die 27 bis 31 Jahre alten Angeklagten den Tod des 57 Jahre alten Besitzers „leichtfertig verursacht“ haben. Die Staatsanwaltschaft geht vom Mordmerkmal der Habgier aus.

Die Angeklagten sollen in das Haus am Damsdorfer Weg in der Nacht vom 22. auf den 23. März dieses Jahres eingebrochen sein. Dabei sollen sie die Terrassentür mit einem Stein eingeschlagen haben. Der Besitzer des Hauses habe sie dabei überrascht.

Mit Druckluftpistole auf den Kopf eingeschlagen

Der 31 Jahre alte türkische Staatsbürger Alkan T. habe daraufhin mit einer Druckluftpistole auf den Kopf des Besitzers eingeschlagen. Seine Mittäter, der 27-jährige Albaner Rizvo M. und der 28-jährige Nordmazedonier Erkan I., hätten derweil Uhren und Schmuck aus dem Haus eingesammelt. „Den Tresor, zu dem sie den Schlüssel fanden, entdeckten sie trotz Einwirkung auf den Geschädigten nicht“, heißt es in der Anklage.

Die Männer hätten angenommen, der Besitzer des Hauses verfüge über ein erhebliches Vermögen. In Bargeld hätten sie aber nur 150 Euro erbeutet. Der Besitzer verstarb noch am Tatort, laut Anklage an den Folgen der Gewalteinwirkung. Die Verteidiger von Alkan T. und Rizvo M. kündigten an, dass ihre Mandanten zu den Vorwürfen Stellung nehmen wollen. Erkan I. will laut seinem Rechtsbeistand dagegen nicht aussagen.

Nach dem mutmaßlichen Raubmord hatten Anwohner des Damsdorfer Weges am nächsten Morgen die gewaltsam geöffnete Terrassentür des Reihenhauses bemerkt und die Polizei alarmiert. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Besitzers feststellen. Eine Woche später vollstreckten Beamte in Mitte und Reinickendorf Haftbefehle gegen zwei der nun angeklagten Männer. Der dritte Angeklagte ist seit Mai in Untersuchungshaft. Einer der Männer habe sich gegenüber der Polizei zu den Vorwürfen geäußert, hieß es am Rande der Verhandlung. In dem Verfahren sind zunächst zehn weitere Prozesstage bis zum 21. Dezember dieses Jahres angesetzt.