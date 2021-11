Klimaneutrales Berlin: Das sind die Herausforderungen

Berlin. Klimaneutralität bis spätestens 2045 ist nicht nur das erklärte politische Ziel des Berliner Senats, sondern auch für die Berliner Wirtschaft ein wichtiges Thema, so der Nachhaltigkeitsforscher Felix Creutzig von der Technischen Universität (TU) Berlin. „Ohne die Wirtschaft wird es nicht gehen, das Ziel zu erreichen“, erklärte Creutzig beim Wissenschaftstalk „Klimaneutrale Stadt“, den die Wirtschaftsfördergesellschaft Berlin Partner in Kooperation mit der Berliner Morgenpost am Mittwochabend veranstaltet hat. Allerdings eröffneten sich dadurch für die Unternehmen auch große Chancen.

„In Berlin sind vor allem der Verkehr und der Gebäudebestand die Hauptverursacher der CO2-Emissionen, deshalb muss hier angesetzt werden“, so Creutzig, der an der TU „Climate Change and Infrastructure“ unterrichtet. Für die Wirtschaft würden sich daraus wichtige Geschäftsfelder ergeben, etwa bei der energetischen Sanierung“, so Creutzig weiter. Um das Ziel der CO2-Neutralität zu erreichen, müsste die Sanierungsrate von heute unter einem Prozent auf zwei bis 2,5 Prozent erhöht werden. Die Verdopplung der Sanierungsrate lohne sich also nicht nur für Mieter und Hausbesitzer, sondern auch für die Handwerker und Hersteller alternativer Energiesysteme. Gleiches gelte für den Verkehrssektor. Shared Mobility und Mikro-Mobilität, etwa durch E-Roller, Cargoräder und Abholstationen, seien ebenfalls interessante neue Märkte.

Erfolgreiches Forschungsprojekt ersetzt Dieselloks

Dass das auch die großen Hersteller in der Region erkannt haben, betonte Matthias Wimmel vom Schienenfahrzeughersteller Stadler. Das Unternehmen, das auch in Pankow ein Werk hat, unterhält mit der TU ein Kooperationsprojekt, bei dem Forschung und Wirtschaft gleichermaßen profitieren – und natürlich das Klima. „45 Prozent des Schienennetzes sind noch nicht elektrifiziert“, umriss Wimmel das Problem. In der Konsequenz bedeute dies, dass auch auf Strecken, die teilweise elektrifiziert seien, nur Dieselfahrzeuge unterwegs sind.

Stadler habe daher eine Batterie-Variante des Schienenfahrzeugs Flirt entwickelt, dessen Reichweite 250 Kilometer betrage „und anschließend nicht fünf Stunden, sondern eine Viertelstunde“ benötige, um wieder voll aufgeladen weiterfahren zu können, so Wimmel weiter. Die Hilfe der TU sei dabei von großem Wert gewesen: „Wir brauchen Experten, die genau hinterfragen und prüfen, was die Batterie-Hersteller versprechen und uns außerdem zeigen, wie wir die Batterien möglichst optimal einsetzen.“

Kooperation mit der Wissenschaft – lohnend auch für kleine Unternehmen

Die Zusammenarbeit mit der TU sei durchaus nicht nur ein Fall für große Unternehmen wie Stadler, versicherte Julia Kowal, Professorin für Energiespeichertechnik an der TU. „Es gibt Fördertöpfe für Gemeinschaftsprojekte auch speziell für kleinere Firmen“, so die Wissenschaftlerin. Die Kontaktaufnahme könne beispielsweise über Berlin Partner oder direkt über die TU erfolgen. Nicht nur für den Fahrzeugsektor hätten neue Batterietechnologien erhebliche Bedeutung, sondern auch im Gebäudesektor, beispielsweise als Zwischenspeicher für Photovoltaikanlagen.

Florian Koch, an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin Professor für Immobilienentwicklung, betonte, dass trotz aller technischen Fortschritte eine kostenneutrale energetische Sanierung der Gebäude noch nicht zu haben sei. „Es bleibt also die Frage: Wer soll das zahlen?“, so Koch. Dieses Problem sei letztlich nur über eine entsprechende Förderung zu lösen. Studien besagten, so der Immobilienexperte weiter, dass der deutschlandweite Sanierungsbedarf bei rund zehn Milliarden Euro liege.

Technische Lösungen für klimaneutrale Gebäude gebe es jedenfalls bereits, versicherte Björn Brecht von der Firma Kieback & Peter. Das 1927 gegründete Berliner Traditionsunternehmen hat in der Hauptstadt so bekannte Gebäude wie das Humboldt Forum im Berliner Schloss oder den gläsernen „The Cube“, ein Bürogebäude am Hauptbahnhof, mit der entsprechenden Gebäudeautomation zu echten „Green Buildings“ gemacht.